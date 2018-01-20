Беларусь отмечает юбилейную дату с Кыргызстаном, Узбекистаном и Туркменистаном

21 Января 2018 12:01

Беларусь отмечает 25 лет со дня установления дипотношений с Кыргызстаном, Узбекистаном и Туркменистаном. Со значимой датой поздравления президентам этих стран направил Глава белорусского государства.

Обращаясь к Сооронбаю Жээнбекову Александр Лукашенко отметил, что за четверть века Беларуси и Кыргызстану удалось выстроить гармоничную систему взаимодействия. Страны последовательно развивают конструктивное сотрудничество в политической, экономической, гуманитарной сферах. Углубляют интеграционные связи в рамках ЕАЭС. В поступившем в адрес белорусского лидера поздравлении Сооронбая Жээнбекова выражается уверенность, что в ближайшее время странам совместными усилиями удастся вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень развития.

В поздравлении узбекскому лидеру Александр Лукашенко с большим удовлетворением отметил динамичное расширение белорусско-узбекского сотрудничества по многим важным направлениям. В свою очередь Шавкат Мирзиеев в поздравительном послании Президенту Беларуси, подчеркнул, что Ташкент высоко ценит и дорожит достигнутым современным уровнем двухстороннего сотрудничества и решительно настроен развивать и укреплять его.

Четверть века сотрудничество развивается в духе дружбы и надежного партнерства между Беларусью и Туркменистанам. В поздравлении Гурбангулы Бердымухамедову Александр Лукашенко выразил уверенность, что совместные усилия и в дальнейшем будут способствовать углублению межгосударственного диалога, а также достижению новых практических результатов белорусско-туркменских связей.