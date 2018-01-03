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Беларусь окажет гуманитарную помощь Вьетнаму
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5 Января 2018 09:08

Беларусь окажет гуманитарную помощь Вьетнаму

Данная информация размещена на Национальном правовом интернет-портале. Совет Министров утвердил объем передаваемых товаров дружественному нам государству - продукты питания, палатки, передвижная дизельная электростанция и другое. Доставят груз МЧС и Министерство транспорта. А Минфин выделит средства для возмещения организациям стоимости отпущенной продукции. 

  

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