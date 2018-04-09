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Беларусь начала подготовку к международной оценке системы по борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма
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10 Апреля 2018 15:07

Беларусь начала подготовку к международной оценке системы по борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма

Первый семинар для специалистов проходит сегодня в Минске. Среди основных задач - познакомить участников с процессом взаимной оценки по методике ФАТФ - группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Вячеслав Реут, директор департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси: "Результаты оценки являются основой для установления рейтингов Республики Беларусь, в том числе финансовых. Это влияет на те возможности, которые мы можем получать на финансовых международных рынках. Я хотел бы отметить, уже в Беларуси создана соответствующая группа под руководством первого вице-премьера, которая подготовит соответствующий отчет об оценке рисков в Беларуси".

Владимир Нечаев, исполнительный секретарь Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма: "Это семинар для оцениваемой страны прописан в процедурах. И мы рассказываем о том, как правильно проходить оценку. Это важно для всех стран. Стандарты достаточно сложные для исполнения. И самое главное: как страна подаст информацию, зависит во многом и то, как эксперты воспримут систему".

Белорусскую систему борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма международные специалисты оценят в следующем году. Такой контроль проходят все страны - участницы Евразийской группы.

  

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