Беларусь на первой полосе The Wall Street Journal

27 Декабря 2017 12:12

Американская деловая газета разместила на своей главной странице фото рождественской службы в костеле Дятлово Гродненской области. На снимке, сделанном в храме Вознесения Пресвятой Девы Марии, дети показывают рождественскую сценку во время праздничной службы. Запечатлел этот момент фотокорреспондент Reuters в Беларуси Василий Федосенко. The Wall Street Journal - одно из самых влиятельных и крупных изданий США, тираж которого составляет около 2 млн экземпляров.