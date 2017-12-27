Главная>>Общество>>Беларусь на первой полосе The Wall Street Journal
Общество
RSS
Беларусь на первой полосе The Wall Street Journal
Скачать Поделиться

27 Декабря 2017 12:12

Беларусь на первой полосе The Wall Street Journal

Американская деловая газета разместила на своей главной странице фото рождественской службы в костеле Дятлово Гродненской области. На снимке, сделанном в храме Вознесения Пресвятой Девы Марии, дети показывают рождественскую сценку во время праздничной службы. Запечатлел этот момент фотокорреспондент Reuters в Беларуси Василий Федосенко. The Wall Street Journal - одно из самых влиятельных и крупных изданий США, тираж которого составляет около 2 млн экземпляров.

  

Другие новости

С Новым годом! З Новым годам! 27.12.2017 20:00 / Общество С Новым годом!
В новый год с "Беларусь 5"! У новы год з “Беларусь 5”! 27.12.2017 17:30 / Общество В новый год с "Беларусь 5"!
Прогноз погоды на 28 декабря Прагноз надвор'я на 28 снежня 27.12.2017 15:30 / Общество Прогноз погоды на 28 декабря

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =