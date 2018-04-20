Беларусь и Китай намерены совместно работать в области судебных экспертиз

20 Апреля 2018 07:03

Меморандум стороны подписали в Минске на первой международной конференции. В форуме в эти дни участвуют 400 специалистов из 20 стран. Соглашение о сотрудничестве Беларусь также заключила с коллегами из Латвии и Узбекистана.

Сергей Евмененко, зампредседателя Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси: "Наш опыт на сегодняшний день пока уникален на постсоветском пространстве. Наверное, даже и в мире. Страна, которая создала единое судебно-экспертное учреждение. Поэтому, конечно, очень большой интерес, какой путь мы прошли и чего мы добились за эти 5 лет. Нам есть что рассказать и есть что показать".

Гости форума ознакомились с оборудованием, которое используют наши эксперты. В это воскресенье специалисты Комитета судебных экспертиз Беларуси отметят профессиональный праздник - пять лет со дня образования ведомства.