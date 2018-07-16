Беларусь готовится к прибытию Диего Марадоны. Белтелерадиокомпания будет активно освящать это мероприятие

Беларусь готовится к прибытию в Брест лучшего футболиста ХХ столетия по версии FIFA Диего Марадоны. Белтелерадиокомпания будет активно освящать это мероприятие. На "Беларусь 5" состоится прямая трансляция пресс-конференции, которая начнется в 6 вечера. Главное событие вечера - матч брестского "Динамо" и солигорского "Шахтера", который начнется в 20:45. "Беларусь 5" покажет встречу в прямом эфире. Напомним, после завершившегося чемпионата мира Диего Марадона вступает в должность председателя правления клуба "Динамо-Брест", контракт подписан на 3 года. Все подробности исторического события для белорусского футбола - в новостях на телеканале "Беларусь 1" в течение дня.