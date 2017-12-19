Беларусь готовится к празднованию Нового года

16 Декабря 2017 21:03

С каждым днем в Беларуси все ярче ощущается приближение Нового года. Скорый приход праздника чувствуется и по зажженной городской иллюминации. Вслед за Минском и Гомелем праздничные елки засверкали сегодня в Могилеве. И по рождественским кирмашам, гостеприимно зазывающим разделить приятные хлопоты выбора подарков для родных и близких. Иногда подарки поражают масштабами - как, например, в райцентре Городок Витебской области, где открыли современный бассейн. Иногда согревают детскими воспоминаниями и мечтами. Кстати, Дед Мороз и Снегурочка уже вернулись в свое сказочное поместье на Августовском канале и принимают гостей. О чарующем настроении грядущего волшебства - Юлия Токарь.

Одной из основных новогодних площадок будет Верхний город. Здесь с 25 декабря дважды в день минчан ждет праздничное шоу. Перформанс действительно сказочный, здесь на подиуме будут размещены лед-экраны. На них и транслируют часть спектакля. Это своего рода синтез уличного театра и спецэффектов. Мы уже успели побывать на репетиции. Камеры, профессиональный свет и рир-проекция на съемочной площадке создают новогоднюю интерактивную сказку. Сложность такой постановки в том, что сейчас актеры работают на объектив, а во время представления - уже на зрителя.

Для уличного показа до мелочей продумали и костюмы. "Новогодние игрушки" дизайнеры одели в уютные шерстяные жилеты и чембары.

Тем временем в кондитерских - трюфели, конфеты с пралине, пломбиром и нугой расфасовывают в праздничные наборы. К слову, 80 процентов сладких подарков уже на прилавках магазинов. А купить световые гирлянды, елочные игрушки и символы 2018-го можно на рождественских ярмарках - у Дворца спорта и на Октябрьской площади.

Долгожданный подарок к Новому году получили и жители райцентра Городок Витебской области. Здесь открылся современный бассейн. На четырех дорожках по 25 метров смогут заниматься как спортсмены, так и любители. Первыми на воду вышли юные ватерполисты.

Главный Дед Мороз Гродненского района вернулся в свое поместье на Августовском канале. Вместе со Снегурочкой они уже зажгли елку и принимают гостей. Тут проводят забеги с коромыслом, хоккей с метелками, национальные дегустации и мастер-классы по народным танцам.

Письма пишут Деду Морозу и в Молодечненской санаторной школе-интернате. Здесь две сотни воспитанников с нетерпением ждут праздника. Пока новогоднюю атмосферу создают своими руками - вырезают снежинки, украшают елку и готовят сказочные представления.

Чтобы все мечты и пожелания сбылись, дело каждого из нас. Потому что все они - наши дети.