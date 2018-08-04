Беларусь борется за выход в полуфинал в "Танковом биатлоне"

Танковые страсти продолжаются. Сегодня шестой день конкурса. В подмосковном Алабине в эти минуты проходят индивидуальные заезды экипажей.

За выход в полуфинал борются команды из семи стран. Белорусы соревнуются в тройке с коллегами из Сирии и Таджикистана. Это индивидуальная гонка третьего белорусского экипажа. По условиям конкурса, нужно преодолеть трассу протяжённостью более 4 000 километров и поразить условные мишени. В данном соревновании это танк и вертолет. Предыдущие два экипажа из Беларуси в своих группах были лучшими, заняв первые места. Итак, пока в общем зачете мы на третьем месте, уступая России и Китаю. 12 команд, которые вышли в полуфинал, станут известны завтра. Состоится последняя индивидуальная гонка еще семи экипажей. В полуфинале всех участников ждет эстафета. Она и определит лучшую команду конкурса "Танковый биатлон".