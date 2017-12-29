Белагропромбанк подводит итоги акции по повышению финансовой грамотности школьников

28 Декабря 2017 21:25

В канун нового года итоги масштабной акции по повышению финансовой грамотности школьников подводит Белагропромбанк. Чтобы научить детей правильно распределять деньги, которые сегодня им дают родители, а уже через какое-то время они и сами смогут зарабатывать. С одной стороны банк воспитывает грамотных банковских клиентов, с другой - граждан, которые смогут с умом распоряжаться деньгами. Только за 2017 год в акции при поддержке Белагропромбанка приняли участие более 100 тысяч ребят. Подробности - в репортаже Ксении Лебедевой.

Ежегодно уже на протяжении 4 лет в первой половине учебного года по всей республике проходят тематические уроки, на которых специалисты банковского дела рассказывают ребятам, как хранить и приумножать деньги. Вручают подарочные брошюры с историями из жизни, математическими задачками, уравнениями и головоломками.

Ольга Леченкова, пресс-секретарь ОАО "Белагропромбанк":

"Практика показывает, что чем раньше человек начинает постигать основы какой-либо науки, тем более эффективно их применяет в жизни. А финансовая грамотность - как раз та наука, которая поможет становлению ребенка как уверенной в себе личности".

Обучать финграмотности ребят решили с пятого класса. Доказано, что именно в этот период у детей формируется эффективное восприятие и анализ информации, ее практическое применение. У многих ребят появляются собственные деньги, которыми они учатся распоряжаться.

Вот такой сборник от Белагропромбанка - это своего рода финансовый навигатор для детей. Авторы доступно, в форме сказок рассказали о том, как правильно пользоваться деньгами, зачем вклады, кредиты и насколько важно сегодня быть финансово подкованным.

Акция "Твае першыя фінансы" в следующем году продолжится. Это будет 5-й - юбилейный год. А значит и детей, которые ближе познакомятся с финансовой грамотностью и ее важностью во взрослой жизни, станет больше.