Белагропромбанк начал выпуск новых банковских карточек

12 Октября 2017 21:39

Проект благотворительный. Реализовали совместно с международной платежной системой Мasterсard и фондом "Прикосновение к жизни", чтобы помочь детям с диагнозом "онкология". Ведь в нашей стране такую запись в медкарте ежегодно получают около 300 малышей. Как внести вклад в спасение маленькой жизни? Подробности у Ксении Лебедевой.

В Беларуси более двух с половиной тысяч детей состоят на учете после разных этапов лечения от рака. Каждый день их число пополняется. Ведь 80% больных в результате побеждают недуг и возвращаются к нормальной жизни. Однако каждый пятый из числа заболевших рискует умереть.

Помочь может каждый. Чтобы этот процесс сделать более простым, Белагропромбанк предлагает своим клиентам карту "Прикосновения".

Рассчитываясь такой банковской карточкой в организациях торговли и сервиса, в адрес благотворительного фонда "Прикосновение к жизни" перечисляют 0,3% от суммы покупки. Белагропромбанк в солидарность с клиентами удваивает эту цифру.

Перечисляя фонду такую же сумму, но из собственных средств. Туда же отправляют 50% суммы от покупки и обслуживания карты.

Например, если в неделю ваши безналичные платежи составят 200 белорусских рублей, в год сумма личных пожертвований чуть превысит 30 рублей. В результате - сумма небольшая. Но собравшись всем миром, можно сделать большое дело.