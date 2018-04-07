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Базу данных не занятых в экономике создадут к 1 декабря
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6 Апреля 2018 17:04

Базу данных не занятых в экономике создадут к 1 декабря

Базу данных не занятых в экономике создадут к 1 декабря, сообщил первый замминистра труда и соцзащиты Андрей Лобович. Список будет обновляться ежеквартально. Попавшие в него со следующего года будут оплачивать в полном объеме некоторые услуги. Их перечень утвердят в ближайшее время.

Подтверждающие документы ждут, например, от тех, кто работает и учится за границей. Это официальные бумаги от работодателя или университета.

  

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