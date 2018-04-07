Общество
6 Апреля 2018 17:04
Базу данных не занятых в экономике создадут к 1 декабря
Базу данных не занятых в экономике создадут к 1 декабря, сообщил первый замминистра труда и соцзащиты Андрей Лобович. Список будет обновляться ежеквартально. Попавшие в него со следующего года будут оплачивать в полном объеме некоторые услуги. Их перечень утвердят в ближайшее время.
Подтверждающие документы ждут, например, от тех, кто работает и учится за границей. Это официальные бумаги от работодателя или университета.
Другие новости
06.04.2018 19:00 / Общество Андрей Лобович: Базу данных не занятых в экономике создадут к 1 декабря
06.04.2018 18:05 / Общество Православные в ожидании Пасхи
06.04.2018 18:03 / Общество Реки и водохранилища Минской области почти очистились от ледового покрытия
06.04.2018 15:30 / Общество Прогноз погоды на 7 апреля
06.04.2018 15:24 / Общество Минская область развивает альтернативные формы дошкольного воспитания детей
06.04.2018 15:20 / Общество Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра
06.04.2018 12:30 / Общество У православных верующих сегодня Страстная пятница
06.04.2018 07:22 / Общество Православные верующие переживают самый скорбный день предпасхальной недели
06.04.2018 07:19 / Общество Прямые телефонные линии завтра продолжат свою работу
06.04.2018 07:17 / Общество Руководители госорганов проведут выездные приемы
06.04.2018 07:15 / Общество В Совете Министров продолжаются личные приемы граждан и юридических лиц
06.04.2018 07:13 / Общество Совмин Беларуси принял постановления в развитие Декрета "О содействии занятости"
06.04.2018 00:00 / Общество В Минске частично заменят дорожное покрытие на главных магистралях
05.04.2018 21:45 / Общество Пра надвор'е
05.04.2018 21:43 / Общество Игра "Удача в придачу!" исполняет мечты белорусов
05.04.2018 21:39 / Общество К Пасхе с особым трепетом готовятся в полоцком Спасо-Евфросиниевском монастыре
05.04.2018 21:20 / Общество Суд огласил приговор в отношении водителя, сбившего ребенка на проспекте Победителей
05.04.2018 21:15 / Общество Декрет № 1 прокомментировал первый замминистра труда и соцзащиты Андрей Лобович