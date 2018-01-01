Базовая величина теперь составляет 24,5 рубля

3 Января 2018 07:05

А теперь к изменениям, которые произошли с наступлением нового года. В Беларуси выросла базовая величина. Теперь она составляет 24,5 рубля. Последний раз базовая менялась год назад. От этой величины зависят размеры некоторых пособий, стипендий, налогов и сборов, а также штрафов и других выплат.