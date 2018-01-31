В Столбцовском районе родители поддерживают своих детей на уроках

31 Января 2018 18:01

Родительские занятия и папа-школы. В одном из учреждений образования Столбцовского района активно приобщают взрослых к учебному процессу. С первого класса родители поддерживают своих детей на уроках чтения, письма и математики. В Деревнянской средней школе обучается сегодня почти 220 детей, они приезжают из 10 населенных пунктов Столбцовского района. Кстати, по итогам 2017 года учреждение образования стало лучшим в сельской местности Минской области.

Особенно Деревнянская школа гордится своими выпускниками, среди которых писатели, герои труда, священники.