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Бампербол набирает популярность у минчан
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9 Апреля 2018 15:28

Бампербол набирает популярность у минчан

В такой футбол играют в надувных шарах. Бампербол набирает популярность у минчан. Правила классического футбола остаются - мяч надо забить в ворота соперника, а вот внешний вид участников изменяется. В такой безопасной экипировке (туловище спрятано в надувную сферу), не страшно выкатить не только мяч за поле, но и соперника. Это уже будет экстремальный формат бампгейма. Их всего 15 - от регби и боулинга до рыцарского турнира.

В бампгейм играть можно в любом возрасте - такой спортивный экстрим безопасен. Соревнования проходят как в спортзалах, так и на открытых площадках.

  

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