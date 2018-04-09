Общество
9 Апреля 2018 15:28
Бампербол набирает популярность у минчан
В такой футбол играют в надувных шарах. Бампербол набирает популярность у минчан. Правила классического футбола остаются - мяч надо забить в ворота соперника, а вот внешний вид участников изменяется. В такой безопасной экипировке (туловище спрятано в надувную сферу), не страшно выкатить не только мяч за поле, но и соперника. Это уже будет экстремальный формат бампгейма. Их всего 15 - от регби и боулинга до рыцарского турнира.
В бампгейм играть можно в любом возрасте - такой спортивный экстрим безопасен. Соревнования проходят как в спортзалах, так и на открытых площадках.
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