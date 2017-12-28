Автомобильное движение в Минске по-прежнему затруднено

28 Декабря 2017 19:04

По информации сервиса "Яндекс-пробки", сейчас водителям сложнее всего проехать по центру Минска – в районе проспекта Победителей и улицы Ленина, а также по кольцевой дороге от поселка Зацень до рынка Ждановичи. На этих участках 8-балльные пробки. Однако не исключено, что загруженность на основных артериях столицы в течение вечера будет расти и дальше. Причин заторов на дорогах несколько: мелкие аварии, погодные условия, новогодний шопинг и увеличение количества транспорта гостей из России, приехавших на новогодние каникулы.