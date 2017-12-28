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Автомобильное движение в Минске по-прежнему затруднено
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28 Декабря 2017 19:04

Автомобильное движение в Минске по-прежнему затруднено

По информации сервиса "Яндекс-пробки", сейчас водителям сложнее всего проехать по центру Минска – в районе проспекта Победителей и улицы Ленина, а также по кольцевой дороге от поселка Зацень до рынка Ждановичи. На этих участках 8-балльные пробки. Однако не исключено, что загруженность на основных артериях столицы в течение вечера будет расти и дальше. Причин заторов на дорогах несколько: мелкие аварии, погодные условия, новогодний шопинг и увеличение количества транспорта гостей из России, приехавших на новогодние каникулы.

  

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