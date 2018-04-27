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Авиаторы МЧС Беларуси вылетели в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров
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27 Апреля 2018 12:06

Авиаторы МЧС Беларуси вылетели в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров

В составе экипажа 7 человек. Предполагается, что наши спасатели будут нести дежурство в горно-лесистой местности и оказывать помощь в тушении огня, а также доставлять местных пожарных к местам возгораний. Отметим, авиация МЧС Беларуси не первый раз оказывает помощь Турции, только в прошлом году белорусы выполнили 91 боевой вылет.
  

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