Авиаторы МЧС Беларуси вылетели в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров

27 Апреля 2018 12:06

В составе экипажа 7 человек. Предполагается, что наши спасатели будут нести дежурство в горно-лесистой местности и оказывать помощь в тушении огня, а также доставлять местных пожарных к местам возгораний. Отметим, авиация МЧС Беларуси не первый раз оказывает помощь Турции, только в прошлом году белорусы выполнили 91 боевой вылет.