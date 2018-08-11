Аварийный мост на МКАД в районе Лошицы закрыт в обоих направлениях

11 Августа 2018

Вниманию автомобилистов! С сегодняшнего дня аварийный мост на МКАД (в районе Лошицы) закрыт в обоих направлениях. Решение о необходимости демонтажа внешней стороны путепровода было принято в ходе дополнительных обследований.

Итак, движение будет осуществляться по съездам со стороны улицы Бабушкина. Пешеходы смогут переходить дорогу через закрытую часть МКАД. Ремонтные работы на путепроводе будут проводиться до 7 ноября.

В утренние часы пик будет увеличено количество состава на автобусном маршруте 98-С. Для поездок из микрорайона Лошица в Чижовку можно воспользоваться автобусами № 3С, 51 и 102.

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