АТН завершило работу по созданию второго имиджевого видеоролика ко II Европейским играм

Тестовые соревнования перед II Европейским играми и само открытие новых арен - все это большая подготовительная работа к масштабному форуму, которая стала делом всей страны. Активно участвует в ней и Белтелерадиокомпания.

Агентство теленовостей завершило работу по созданию второго имиджевого видеоролика. Режиссеры и продюсеры задействовали максимальное количество видов спорта и известных белорусских атлетов - чемпионов мира и Олимпийских игр: Алину Талай, Евгения Королька, Владислава Гончарова и других. Съемки проходили в Минске и Витебске. Главная и самая массовая сцена снималась на стадионе "Динамо", где пройдут церемонии открытия и закрытия. Презентация имиджевого ролика ко II Европейским играм, а также его бэкстейдж - в воскресенье в "Главном эфире". А пока вашему вниманию короткая версия.