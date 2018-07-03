АТН на протяжении дня будет освещать главные события и создавать праздничное настроение

Праздничное настроение на протяжении дня будем создавать и мы - Агентство теленовостей. Наши корреспонденты для освещения главного события этого дня - военного парада - выбрали самые выгодные позиции, откуда впервые покажем уникальные кадры подготовки грандиозного действия, чтобы каждый смог присоединится к масштабному празднованию Дня Независимости.

Ожидаем и прямые включения из всех регионов страны. Вас ждут также эксклюзивные кадры с высоты птичьего полета. Еще мы покажем и расскажем о достижениях и разработках в военной сфере. О технике, которой гордимся, и, конечно, о людях, в руках которых она может стать непобедимым оружием.

По традиции центральные события развернутся у стелы "Минск - город-герой". Прямую трансляцию военного парада уже менее чем через 2 часа начнет Белтелерадиокомпания. Кстати, увидеть колоритное действие смогут и наши соседи - впервые военный парад будет транслировать телеканал "Россия 24".