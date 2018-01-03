Архиерейская елка собрала более 500 детей Гомельского региона

5 Января 2018 09:11

Костюмированное шоу, театрализованная постановка и, конечно же, подарки. Более 500 детей Гомельского региона собрала Архиерейская елка. По традиции, в театр кукол съехались дети священнослужителей, сироты, дети с ограниченными возможностями, а также из многодетных и малообеспеченных семей. Поздравить детей пришел епископ Гомельский и Жлобинский Стефан. Епархия запланировала и другие благотворительные акции. В приходе храма Преображения Господня в Гомеле пройдет рождественское представление "Летучий корабль". Сюда пригласили детей из воскресных школ и садов, где изучают курс православия. А с 7 по 18 января для пациентов медучреждений, над которыми шефствуют сестричества милосердия и приходы епархии, организуют акции "Рождественская радость".