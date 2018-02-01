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Министр обороны вручил юбилейные медали почетным ветеранам Василию Мичурину и Ивану Кустову
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31 Января 2018 21:22

Министр обороны вручил юбилейные медали почетным ветеранам Василию Мичурину и Ивану Кустову

Юбилейные медали, посвященные 100-летию Вооруженных Сил Беларуси, Героям Советского Союза. Первыми, кому вручены памятные награды министром обороны Андреем Равковым, сегодня стали почетные ветераны Василий Мичурин и Иван Кустов. Пулеметчик 271-го мотострелкового полка 17-й мотострелковой дивизии Василий Сергеевич Мичурин старше Министерства обороны почти на два года. А командир стрелковой роты 1052-го стрелкового полка 301-й стрелковой дивизии Иван Ильич Кустов сегодня празднует еще и свой 94-й день рождения.

  

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