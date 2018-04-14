Андрей Равков: Ответственно выполнили задачи и показали высокий уровень взаимодействия

14 Апреля 2018 15:10

Ответственно выполнили задачи и показали высокий уровень взаимодействия. Министр обороны Андрей Равков дал предварительную оценку некоторым подразделениям, прошедшим проверку боеготовности. Было мобилизовано около 2 тысяч человек, из них около 40 - женщины. Накануне торжественно проводили личный состав, призванный на сборы в 37-ю отдельную бригаду. Проведены боевое слаживание подразделения, одиночная подготовка и командно-штабное учение.

Андрей Равков, Министр обороны Беларуси: "Проведено батальонное тактическое учение с усиленным механизированным батальоном. Совершен марш - более 400 единиц техники принимали участие. 2 только вышли из строя. Поэтому весь комплекс мероприятий с бригадой проведен. На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что люди, призванные из запаса, имеют подготовку по специальности, имеют моральный дух, который в процессе этого в принципе небольшого промежутка проведения слаживания бригады, позволил им восстановить навыки и уверенно выполнять те задачи, которые возложены их должностями и функциональными обязанностями. Они это подтвердили".

Отдельную оценку заслужили девушки. В основном их задачи лежали в медицинской сфере. Окончательные итоги проверки боеготовности подведет Совет безопасности.