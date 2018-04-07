Андрей Лобович: Базу данных не занятых в экономике создадут к 1 декабря

6 Апреля 2018 19:00

Базу данных не занятых в экономике создадут к 1 декабря, сообщил сегодня первый замминистра труда и соцзащиты Андрей Лобович. Список планируют обновлять ежеквартально. Попавшие в него со следующего года будут оплачивать в полном объеме некоторые услуги - их перечень утвердят в ближайшее время. Всем, кто попал в базу данных неработающих, сообщат об этом специально созданные комиссии при местных исполкомах. Они также будут сотрудничать с нанимателями по поиску рабочих мест и рассматривать заявления тех, кто в списке, но не согласен с этим. К каждой ситуации подойдут индивидуально. Перечня же причин, которые позволят получить освобождение от полной оплаты услуг, пока у Минтруда нет.

Как отмечают специалисты Минтруда, главная цель декрета № 1 - найти работу для тех, кто этого хочет. При этом занятыми будут считаться предприниматели, ремесленники, самозанятые, студенты дневных отделений, а также мама, папа или опекуны детей до 7 лет и детей-инвалидов до 18, творческие работники. А от тех, кто работает или учится за границей, в комиссиях ждут официальные документы от работодателя или университета.