Андрей Кобяков в "Актуальном интервью" сегодня вечером

8 Января 2018 07:12

Рост ВВП - три с половиной, рост цен - не более шести. Такие прогнозы делает правительство на предстоящий год. Стоит задача финансового оздоровления компаний и диверсификации экспорта - разделить практически поровну поставки в Россию, дальнее зарубежье и Евросоюз. 2018 год станет годом внедрения законодательных решений, принятых в прошлом году. Премьер-министр Андрей Кобяков - о работе экономики. Сегодня в "Актуальном интервью" - сразу после "Панорамы".