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Андрей Кобяков в "Актуальном интервью" сегодня вечером
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8 Января 2018 07:12

Андрей Кобяков в "Актуальном интервью" сегодня вечером

Рост ВВП - три с половиной, рост цен - не более шести. Такие прогнозы делает правительство на предстоящий год. Стоит задача финансового оздоровления компаний и диверсификации экспорта - разделить практически поровну поставки в Россию, дальнее зарубежье и Евросоюз. 2018 год станет годом внедрения законодательных решений, принятых в прошлом году. Премьер-министр Андрей Кобяков - о работе экономики. Сегодня в "Актуальном интервью" - сразу после "Панорамы". 

  

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