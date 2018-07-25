В индивидуальном жилищном строительстве важен комплексный подход. Сегодня об этом заявил в Бресте заместитель премьер-министра Беларуси. Анатолий Калинин отметил, что объемы индивидуального жилищного строительства в Брестском регионе традиционно выше, чем в других областях. В том числе по этой причине Брест выбран в качестве места проведения семинара. Его участники посетили кварталы комплексной индивидуальной застройки и ознакомились с опытом брестчан.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Беларуси: "Когда мы видим, что один застройщик решает для индивидуальных заказчиков все вопросы - от замысла до ввода объекта - тогда идет строительство. А когда мы просто раздали участки, то за 10 лет там только 50% введенных домов. Мы видим, что стоимость строительства индивидуального жилья с комплексным подходом гораздо ниже, а процесс эффективнее".

Анатолий Калинин поставил задачу ускорить возведение жилья для многодетных семей. К 2021-му году ожидание новоселья для таких семей не должно превышать 12 месяцев. В текущем году объемы строительства для этой категории граждан планируется увеличить не менее чем вдвое.