Аллею из молодых ив высадили участники народно-патриотической акции "Мы - вместе!"

Аллею из молодых ив сегодня высадили участники народно-патриотической акции "Мы - вместе!", которая проходит по всей стране под патронажем Федерации профсоюзов.

Это активисты движения и звезды белорусской эстрады. Небольшая роща стала подарком в честь 74-й годовщины освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. У братской могилы в центральном парке минутой молчания участники акции почтили память 18-ти тысяч воинов, погибших в годы войны на чаусской земле, и 22-х сожженных деревень.

Профсоюзный проект в этом году проходит под названием "С большой любовью к малой родине". Чаусская земля стала известна всему миру и благодаря спортивным успехам земляков - олимпийских чемпионов Сергея Новикова и Динары Алимбековой. Спортсменам вручены звания почетных граждан. На сцену праздничного концерта сегодня вышли и лучшие трудовые династии района: учителя, врачи, труженики села.

За три года народно-патриотической акции участие в ней приняли более 250-ти тысяч человек. В июле эстафету примет Витебская область.