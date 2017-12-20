19 Декабря 2017 21:20

Как заработать бонусы, расплачиваясь в магазине?! Альфа-Банк и торговая сеть "Соседи" запустили новую программу лояльности. "СуперКупилка", это одновременно международная платежная и бонусная карта. В отличие от многих стандартных дисконтных предложений, новая карточка Альфа-Банка позволяет зарабатывать бонусы при любой сумме покупке. За расчеты в магазинах сети "Соседи" на карту клиента будет начислено 4% от суммы чека, а также 1% при оплате в других магазинах Беларуси и за рубежом. Накопленными бонусами можно расплатиться в любом магазине "Соседи" по честному курсу 1 бонус - 1 рубль.

Екатерина Зенкевич, менеджер проектов ЗАО "Альфа-Банк": "Если у вас на сегодняшний день нет карточки Альфа-Банка, то не составит большого труда ее заказать, позвонив в наш контакт-центр или зайдя на наш сайт. А так же зайдя на сайт торговой сети "Соседи". Положить деньги на карточку можно через любой терминал, любого банка с любой карты абсолютно бесплатно. Согласитесь, это очень правильное и выгодное предложение накануне новогодних праздников".

"СуперКупилка" дает в четыре раза больше бонусов, чем действующая карта магазина. При этом она бесплатная и не требует расходов за обслуживание при условии, если тратить в месяц не меньше 300 рублей.