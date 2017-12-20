Главная>>Общество>>Альфа-Банк и торговая сеть "Соседи" запустили новую программу лояльности
Общество
RSS
Альфа-Банк и торговая сеть "Соседи" запустили новую программу лояльности
Скачать Поделиться

19 Декабря 2017 21:20

Альфа-Банк и торговая сеть "Соседи" запустили новую программу лояльности

Как заработать бонусы, расплачиваясь в магазине?! Альфа-Банк и торговая сеть "Соседи" запустили новую программу лояльности. "СуперКупилка", это одновременно международная платежная и бонусная карта. В отличие от многих стандартных дисконтных предложений, новая карточка Альфа-Банка позволяет зарабатывать бонусы при любой сумме покупке. За расчеты в магазинах сети "Соседи" на карту клиента будет начислено 4% от суммы чека, а также 1% при оплате в других магазинах Беларуси и за рубежом. Накопленными бонусами можно расплатиться в любом магазине "Соседи" по честному курсу 1 бонус - 1 рубль.

Екатерина Зенкевич, менеджер проектов ЗАО "Альфа-Банк": "Если у вас на сегодняшний день нет карточки Альфа-Банка, то не составит большого труда ее заказать, позвонив в наш контакт-центр или зайдя на наш сайт. А так же зайдя на сайт торговой сети "Соседи". Положить деньги на карточку можно через любой терминал, любого банка с любой карты абсолютно бесплатно. Согласитесь, это очень правильное и выгодное предложение накануне новогодних праздников".

"СуперКупилка" дает в четыре раза больше бонусов, чем действующая карта магазина. При этом она бесплатная и не требует расходов за обслуживание при условии, если тратить в месяц не меньше 300 рублей.

  

Другие новости

Прогноз погоды на 21 декабря Прагноз надвор'я на 21 снежня 20.12.2017 15:39 / Общество Прогноз погоды на 21 декабря
Пра надвор'е Пра надвор'е 19.12.2017 21:50 / Общество Пра надвор'е

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =