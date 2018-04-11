Александр Турчин провел прием граждан и юридических лиц

11 Апреля 2018 12:12

Прием граждан и юридических лиц провел сегодня руководитель аппарата Совета Министров Александр Турчин.

Вопросы касались несвоевременной уплаты налогов, выделения земельных участков и льгот для инвалидов. Каждая тема изучалась детально. Отдельные вопросы Александр Турчин взял на личный контроль. В качестве главы Совета по развитию предпринимательства не обошел стороной и тему бизнеса.

Александр Турчин, руководитель аппарата Совета Министров Беларуси, председатель Совета по развитию предпринимательства: "Сегодняшние обращения наших двух субъектов хозяйствования мы тщательно рассмотрим. И я думаю, что выход из этой ситуации есть, потому что не всегда все бывает так однозначно. Мы еще изучим документы, потому что бывают подводные камни, которые надо понимать и знать. Но если мы увидим, что все было сделано в рамках законодательства, то никаких препятствий нет, я думаю, что эти вопросы надо решать".

Приемы граждан в Совете Министров проводятся регулярно. В пятницу на вопросы ответит министр иностранных дел Владимир Макей.