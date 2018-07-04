Александр Кнырович приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Он признан виновным в даче взятки и даче взятки повторно, уклонении от уплаты налогов.

Напомним, директор "Сармат-Термо-Инжиниринг" и четверо его коллег были задержаны в январе 2017 года. По версии следствия, Александр Кнырович с 2008 по 2016 год давал распоряжения об уклонении от уплаты налогов путем занижения налоговой базы компании. Действия велись через российскую компанию "СТИ-Трейдинг". Сумма налоговых претензий превысила 3 миллиона рублей. Также в 2016 и январе 2017 года Кнырович давал распоряжения сотрудникам о даче взяток должностным лицам за благоприятное решение вопросов при проведении биржевых торгов.

Оксана Дудко, государственный обвинитель:

"Остальные обвиняемые приговорены к срокам лишения свободы от 3 до 4 лет с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Стороной обвинения было предложено назначить аналогичные сроки".

Ранее уже были осуждены двое инженеров "Брестжилстроя". Их признали виновными в получении взяток от представителей фирмы "Сармат-Термо-Инжиниринг" на сумму около 10 тысяч рублей. Итог - 4 и 3 года заключения. Еще одного соучредителя и бывшего директора "Сармат-Термо-Инжиниринг" Владимира Дашкевича будут судить отдельно из-за проблем со здоровьем.