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"Акутальное интервью" с Виталием Кутузовым в 21:50 на "Беларусь 1"
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25 Апреля 2018 09:06

"Акутальное интервью" с Виталием Кутузовым в 21:50 на "Беларусь 1"

Он играл в "Милане" - сильнейшей команде начала века и в атакующем дуэте с Криштиану Роналду. Виталий Кутузов провел на Апеннинах 10 лет, в 2012-м завершил карьеру. А в марте он стал куратором филиала академии итальянского "Интера", которая в Минске открыла свой филиал. "Актуальное интервью" с Виталием Кутузовым смотрите сегодня после "Панорамы".

  

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