"Акутальное интервью" с Виталием Кутузовым в 21:50 на "Беларусь 1"

25 Апреля 2018 09:06

Он играл в "Милане" - сильнейшей команде начала века и в атакующем дуэте с Криштиану Роналду. Виталий Кутузов провел на Апеннинах 10 лет, в 2012-м завершил карьеру. А в марте он стал куратором филиала академии итальянского "Интера", которая в Минске открыла свой филиал. "Актуальное интервью" с Виталием Кутузовым смотрите сегодня после "Панорамы".