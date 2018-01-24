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"Актуальное интервью" с послом Беларуси в Сирии с Александром Пономаревым смотрите сегодня вечером
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24 Января 2018 07:08

"Актуальное интервью" с послом Беларуси в Сирии с Александром Пономаревым смотрите сегодня вечером

Белорусская помощь дошла и до Латакии. Накануне три автомобиля МАЗ со второй частью груза покинули порт Латакии. Грузовики пополнят автопарки трех сирийских городов: Латакии, Хомса и Дамаска. Путь белорусских большегрузов на сирийскую землю начался осенью. Тогда же было отправлено и 25 тонн товаров первой необходимости. Почему гуманитарная миссия оказалась на гране срыва? Смотрите сегодня "Актуальное интервью" с послом Беларуси в Сирии Александром Пономаревым после "Панормы".

  

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