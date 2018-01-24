"Актуальное интервью" с послом Беларуси в Сирии с Александром Пономаревым смотрите сегодня вечером

24 Января 2018 07:08

Белорусская помощь дошла и до Латакии. Накануне три автомобиля МАЗ со второй частью груза покинули порт Латакии. Грузовики пополнят автопарки трех сирийских городов: Латакии, Хомса и Дамаска. Путь белорусских большегрузов на сирийскую землю начался осенью. Тогда же было отправлено и 25 тонн товаров первой необходимости. Почему гуманитарная миссия оказалась на гране срыва? Смотрите сегодня "Актуальное интервью" с послом Беларуси в Сирии Александром Пономаревым после "Панормы".