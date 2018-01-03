"Актуальное интервью" с Леонидом Зайцем после "Панорамы" на "Беларусь 1"

4 Января 2018 07:09

Сколько планируют заработать белорусские аграрии на экспорте? И какие планы на каравай-2018? А также новые технологии белорусской пищевой промышленности – 300 видов сыров, земляника и осетр. И как марка "Зроблена ў Беларусі" завоевывает новые континенты? Смотрите "Актуальное интервью" с главой Минсельхозпрода Леонидом Зайцем после "Панорамы" на "Беларусь 1".