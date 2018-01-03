Главная>>Общество>>"Актуальное интервью" с Леонидом Зайцем после "Панорамы" на "Беларусь 1"
Общество
RSS
"Актуальное интервью" с Леонидом Зайцем после "Панорамы" на "Беларусь 1"
Скачать Поделиться

4 Января 2018 07:09

"Актуальное интервью" с Леонидом Зайцем после "Панорамы" на "Беларусь 1"

Сколько планируют заработать белорусские аграрии на экспорте? И какие планы на каравай-2018? А также новые технологии белорусской пищевой промышленности – 300 видов сыров, земляника и осетр. И как марка "Зроблена ў Беларусі" завоевывает новые континенты? Смотрите "Актуальное интервью" с главой Минсельхозпрода Леонидом Зайцем после "Панорамы" на "Беларусь 1".

  

Другие новости

Пра надвор'е Пра надвор'е 03.01.2018 21:33 / Общество Пра надвор'е
Прогноз погоды на 4 января Прагноз надвор'я на 4 студзеня 03.01.2018 15:49 / Общество Прогноз погоды на 4 января

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =