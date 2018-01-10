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"Актуальное интервью" с Каролиной Черношей смотрите сегодня вечером
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10 Января 2018 07:18

"Актуальное интервью" с Каролиной Черношей смотрите сегодня вечером

Неудачи ее не пугают, а стимулируют двигаться вперед. Она возглавляет благотворительную организацию и участвует в волонтерском молодежном движении. Молодая и амбициозная Каролина Черношей вошла в топ-6 Международного конкурса World Miss University. "Актуальное интервью" с белорусской красавицей смотрите сегодня сразу после "Панорамы".

  

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