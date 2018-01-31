"Актуальное интервью" с Антоном Калеником смотрите сегодня вечером

31 Января 2018 08:08

Он намерен завоевать для Беларуси первую звезду Мишлен и уверенно идет к своей цели. Он учился у сильнейших кулинарных мастеров Италии и Франции, чтобы вернуться в Минск и готовить на родине. Белорусский шеф-повар Антон Каленик вошел в топ-200 лучших поваров мира. Творить кулинарные шедевры он предпочитает исключительно на открытой кухне - на глазах у посетителей ресторана. Так, хорош ли на вкус филе-миньон из белорусской говядины? И можно ли отличить фуагра made in Belarus от французской? Итак, "Актуальное интервью" с титулованным шеф-поваром, автором кулинарных книг Антоном Калеником смотрите сегодня сразу после "Панорамы".