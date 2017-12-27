"Актуальное интервью" c Таней де Бурбон Пармской смотрите сегодня вечером

27 Декабря 2017 07:10

Среди ее дизайнерских работ сувенирная зажигалка для "Эс-Тэ Дюпэ", которая вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая дорогая в мире.

Таня де Бурбон Пармская. Среди ее знаменитых предков Генрих IV и Людовик XIV. А журналистам Агентства теленовостей она рассказала о путешествиях по Беларуси, талантливых детях и реальном бизнесе. Смотрите "Актуальное интервью" сегодня после "Панорамы".