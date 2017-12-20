20 Декабря 2017 15:23

Измерить артериальное давление и получить консультацию кардиолога без записи к врачу. Акцию "Здоровое сердце - долгая жизнь" проводят сегодня в столице. Во время ее посетители одного из торговых центров столицы смогли узнать о сердечных заболеваниях, при необходимости даже сделать электрокардиограмму и получить рекомендации от специалистов.

Полезную акцию продолжат и в следующем году. Получить консультации также можно будет насчет профилактики диабета и других эндокринологических заболеваний.