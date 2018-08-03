Акция "Профсоюзы - детям" проходит в Гродненской области

Республиканская акция "Профсоюзы - детям" к новому учебному году проходит в Гродненской области. Особое внимание будущим первоклассникам, а также детям-сиротам, ребятам из многодетных, малоимущих и приемных семей. Профкомы помогают купить канцелярские товары. Материальную поддержку получат подшефные детские социальные приюты и дома семейного типа. Благотворительный марафон в районе стартовал в детском саду агрогородка Свислочь. Его воспитанники получили новые развивающие игрушки.

Ромуальд Юровский, председатель Гродненского областного объединения профсоюзов: "Здесь дети тех же механизаторов, которые заняты на уборке, животноводов, полеводов, самых разных профессий. И не только из этого населенного пункта, но и со всей округи. Поэтому мы приехали также вручить эти подарки и посмотреть, в каких условиях находятся дети".

Размер финансовой поддержки, которую оказывают профсоюзы, из года в год растет. Так, в прошлом году на эти цели направлено более трех миллионов рублей.