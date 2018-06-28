Акция "Подари вышиванку младенцу" проходит во всех родильных домах столицы

Первая одежда с национальным колоритом. Вышиванка для самых маленьких белорусов. Сегодня активисты БРСМ пожаловали в третью городскую клиническую больницу к новорожденным и их мамам с подарками. Организаторы акции надеются, что такая одежда для младенцев станет своеобразным оберегом. В предпраздничные дни красивые вышиванки - символ вдохновения и благополучия. Акция "Подари вышиванку младенцу" в эти дни проходит во всех родильных домах столицы. Одежду с национальным колоритом получают маленькие белорусы, которые родились накануне Дня Независимости.