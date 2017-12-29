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Акция "Наши дети" продолжает марафон по Беларуси
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29 Декабря 2017 19:01

Акция "Наши дети" продолжает марафон по Беларуси

Более 450 мальчиков и девочек со всей Брестской области сегодня стали участниками Губернаторской елки. Путевку на праздник ребята получили за достижения в учебе и спорте. Также были приглашены дети из многодетных, приемных и опекунских семей. 

  

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