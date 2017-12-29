28 Декабря 2017 21:08

Предновогоднее время — это и еще один повод подарить немного тепла и заботы тем, кто в этом нуждается. Маленьким белорусам, которые в силу жизненных обстоятельств оказались вне семейного уюта. И кто как не взрослые могут исполнить детские мечты и поделиться своим теплом. Акция "Наши дети" объединила тысячи неравнодушных сердец. Люди разного ранга в эти предпраздничные дни дарят волшебную сказку каждому ребенку.

Новогодняя сказка - для каждого малыша. В эти предпраздничные дни акция "Наши дети" помогает исполнять заветные желания маленьких белорусов. Марафон добрых дел объединил руководителей ведомств, представителей бизнеса и просто обычных людей. Все они в эти дни могут стать настоящими волшебниками для самых маленьких, для тех, кому особенно необходимо внимание. Марина Романовская – о волшебстве, в которое благодаря детям верят и взрослые.

До боя курантов еще несколько дней, а желание Светы Петровской уже исполнилось. Девочка давно мечтала выступить на сцене. Сегодня она – Снежинка. Роль хоть и не большая, но очень ответственная. Сказочное путешествие воспитанники Бегомльской вспомогательной школы-интерната подготовили для взрослых, которые каждый год в канун праздника приезжают в гости.

В школе-интернате воспитываются более ста детей от 7 до 17 лет. Занятия здесь проходят в просторных кабинетах, есть тренажерный зал, оборудован компьютерный класс. О своих буднях и праздниках дети даже рассказывают в школьном видеоблоге. Подписчиков пока немного, но идеи для развития канала уже есть.

Возможно, что в следующем видеоролике воспитанники интерната поделятся впечатлениями от новогоднего утренника. Поздравить детей с праздником приехал председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко. К новогодней акции подключилось и руководство района, а также давние друзья школы-интерната.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Это не разовая акция, это уже стало такой доброй традицией. Очень хорошо, что мы создаем им такое праздничное настроение. Я думаю, что это им помогает сохранить веру в добро, в то, что они нужны нашему обществу. И самое главное - сохранить веру, что у них есть будущее".

Мастер-класс от новогодних волшебников, веселые конкурсы и увлекательные игры. Главная елка северного региона объединила в новогоднем хороводе победителей олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований. Не остались без внимания и ребята из многодетных, малообеспеченных семей, дети-сироты. Стать героями настоящей сказки сегодня смогли около тысячи юных жителей Витебской области.

Семья Кундиковых тоже в ожидании самого настоящего чуда. Скоро у Юлии и Захара родится первенец. Но они уже родители. Воспитывают семерых приемных детей.

В эти дни дружную семью объединяют еще и предновогодние хлопоты. Сегодня поездка к бабушке с дедушкой. Они тоже родители-воспитатели. Маргарита Кундикова стала второй мамой более чем для пятидесяти детей. На своих и чужих никогда не делила. Сейчас в доме семейного типа воспитываются 11 ребятишек. Поздравить шумную компанию с наступающим Новым годом приехал Виктор Лукашенко со своей семьей.

Многочисленные подарки – всем без исключения. И самые теплые слова - в адрес родителей-воспитателей.

Воспитанники Улуковской вспомогательной школы-интерната сегодня тоже принимали гостей. С подарками к детям приехал руководитель крупнейшего медиахолдинга страны Геннадий Давыдько. К новогоднему утреннику ребята и педагоги готовились несколько месяцев. Разучивали роли, придумывали сценарий. В итоге получилось настоящее сказочное представление.

Геннадий Давыдько, Председатель Белтелерадиокомпании: "Наша задача – всех живущих, всех понимающих, верящих и верующих – найти человека, который в этот момент грустит, страдает, который в чем-то нуждается, и помочь. Это главное человеческое нормальное устремление и праздничная обязанность любого человека на этой земле".

Письма Деду Морозу написали и воспитанники Руденской вспомогательной школы-интерната. Леня Иванов любит спорт и мечтает стать известным бодибилдером. А чтобы желание быстрее исполнилось, даже в праздники не забывает о тренировках.

Не исключено, что в новом году физкультура станет любимым предметом и у других детей. Сегодня в подарок под елку все 126 воспитанников получили стильные спортивные костюмы. Не обошлось и без сладких сюрпризов.

Марафон добрых дел охватил всю страну. Акция "Наши дети" дарит радость и позволяет маленьким белорусам поверить в новогодние чудеса. А взрослым хоть немного почувствовать себя волшебниками из сказок.