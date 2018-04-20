Активно подключаются к благоустройству своего города жители Глубокого

23 Апреля 2018 09:03

В райцентре объявлен конкурс по закладке вишневых деревьев. Ягодная тема воплощена и в металле. Сюжет - Марины Романовской.

Бизнесмен Юрий Татаринович по просьбе нашей съемочной группы лично проводит мастер-класс. Свою первую кованую работу глубочанин сделал много лет назад. Ворота для дома сразу приглянулись жителям райцентра. Появились первые заказчики. Сейчас ажурные беседки, фонари, цветочницы, сделанные в Глубоком, встречается на улицах многих стран.

Утонченные мотивы гармонично вплетаются в архитектуру и самого райцентра. Бизнесмен говорит: изделия, подаренные родному городу, сразу же становятся местными достопримечательностями и даже начинают исполнять желания. Туристами проверено: дотянуться до левой пятки Мюнхаузена - к сказочному везению.

Сердце с ангелом, свадебные качели, скамейка примирения. Все эти арт-объекты располагаются на берегу озера в Парке молодоженов. Есть здесь и своя гигантская подкова: глубочане не сомневаются: на счастье.

Ажурная композиция "Дружба народов" на главной площади райцентра - одна из последних серьезных работ мастеров.

Ее торжественно открыли во время вишневого фестиваля. Вкусный праздник - бренд райцентра. Летом ягодный фестиваль объединяет огромное количество гостей из разных стран.

Ягодная тематика прослеживается практически во всех изделиях, которыми украшен город. К примеру, в разработке эскизов уличных фонарей принимали участие не профессиональные дизайнеры, а обычные жители райцентра. Самые интересные идеи горожан мастера воплотили в металле. Получилась целая серия оригинальных фонарей.

Сделать свой город еще привлекательнее жители Глубокого смогут уже в ближайшее время. В городе планируют провести конкурс по посадке вишневых деревьев. Идеей о своем саде рядом с домом уже вдохновились многие.