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Академия наук Беларуси и Алферовский фонд назвали победителей конкурса молодых ученых
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9 Января 2018 07:11

Академия наук Беларуси и Алферовский фонд назвали победителей конкурса молодых ученых

Премиями отмечены работы в области квантовой информатики, а также связанные с фотоэлектрохимией полупроводников. Дипломы победителям вручат накануне Дня белорусской науки. В этом году он отмечается 28 января. Также лауреаты получат денежные премии. Конкурс проводится уже в четвертый раз для поддержки молодых исследователей.

  

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