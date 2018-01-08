Академия наук Беларуси и Алферовский фонд назвали победителей конкурса молодых ученых

9 Января 2018 07:11

Премиями отмечены работы в области квантовой информатики, а также связанные с фотоэлектрохимией полупроводников. Дипломы победителям вручат накануне Дня белорусской науки. В этом году он отмечается 28 января. Также лауреаты получат денежные премии. Конкурс проводится уже в четвертый раз для поддержки молодых исследователей.