Агентство теленовостей представляет уникальный проект "Техника и лица парада"

23 Июня 2018

В канун Дня Независимости Агентство теленовостей продолжает премьерный показ уникального проекта "Техника и лица парада". Эксклюзивные кадры о создании современной военной техники, ее эволюции, а также о тех, в чьих руках она становится грозным оружием. 3 июля в парадном расчете пройдет и курсант университета гражданской обороны МЧС Беларуси Дмитрий Голубович. О предстоящем событии, а также о службе и хобби он расскажет сам. 

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#3 июля. День Независимости Республики Беларусь

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