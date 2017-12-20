Агентство теленовостей начинает новый проект к 65-летию БелТПП

19 Декабря 2017 21:32

Крупнейший бизнес-союз страны - Белорусская торгово-промышленная палата - отмечает юбилей. 65 лет. Для активного продвижения национального экспорта палата объединила более двух тысяч предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей, которые сегодня представляют весь спектр белорусского бизнеса. От машиностроения и продуктов питания до облачных технологий и программирования. Сегодня представители палаты работают в 30-ти странах - фактически на всех континентах.

Агентство теленовостей начинает новый проект. Он откроет яркие, а возможно, и неожиданные стороны ключевых игроков рынка. Гомсельмаш. В этом году предприятие расширило географию экспорта и побило рекорд по числу разработок новых комбайнов (видео).