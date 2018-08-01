Экономике нужны энергичные и профессиональные управленцы, умеющие работать с людьми. Администрация Президента разрабатывает новые подходы в работе с кадровым резервом. Откровенный разговор об эффективности решений и подготовке госслужащих Наталья Кочанова провела с представителями Брестской области. В этом регионе сформирован один из самых больших кадровых резервов. В претендентах на статус госслужащего - местная власть, директора успешных предприятий. Всего в специальной группе по республике 73 человека. Для них в апреле провели первый семинар. Далее работа продолжится отдельно по регионам страны.