Администрация Президента разрабатывает новые подходы в работе с кадровым резервом

1 Августа 2018

Экономике нужны энергичные и профессиональные управленцы, умеющие работать с людьми. Администрация Президента разрабатывает новые подходы в работе с кадровым резервом. Откровенный разговор об эффективности решений и подготовке госслужащих Наталья Кочанова провела с представителями Брестской области. В этом регионе сформирован один из самых больших кадровых резервов. В претендентах на статус госслужащего - местная власть, директора успешных предприятий. Всего в специальной группе по республике 73 человека. Для них в апреле провели первый семинар. Далее работа продолжится отдельно по регионам страны.

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