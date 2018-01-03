Административная ответственность за отсутствие условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инфраструктуры

5 Января 2018 07:13

Административная ответственность за отсутствие условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Такие меры планируется применять к чиновникам и юрлицам. Об этом накануне сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на пресс-конференции, посвященной Дню работника социальной защиты, который в Беларуси отмечают сегодня. Законодательно будет закреплена норма о выделении и использовании парковочных мест для автомобилей инвалидов. Продолжатся работы по обустройству пандусов, расширению дверных проемов в зданиях, установке поручней более чем в 670-ти объектах. Для обеспечения информационной доступности для людей с нарушениями слуха планируется адаптировать 837 часов телевизионного продукта.

Ирина Костевич, Министр труда и социальной защиты Беларуси: "Важное направление, на мой взгляд, получит серьезное развитие в 2018-м - трудоустройство граждан с инвалидностью. Мы понимаем, что эта уязвимая часть граждан не может в полной мере конкурировать на рынке труда. Поэтому рассматривается механизм поддержки по трудоустройству инвалидов. Сегодня в трудоспособном возрасте из 560 тысяч почти 180 тысяч. Треть уже сегодня работает. Нашли себя на рынке труда. Наша задача - максимально оказать содействие тем, кто сегодня нуждается в трудоустройстве. Работа непосредственно с нанимателем".

До 2025 года предусмотрена возможность установления квот для организаций по приему на работу инвалидов, законодательное закрепление статуса социального предприятия и запрещена дискриминация по признаку инвалидности, включая прием на работу и продвижения по службе. К слову, в следующем году ведомство отпразднует столетний юбилей.