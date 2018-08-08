Уйти от архаичных методов ведения сельского хозяйства. Смотрите проект "На контроле Президента"

8 Августа 2018

Перед аграриями сегодня стоит задача сохранить корма. Хранение по дедовским методам сенажа в буртах приводит к порче дорогостоящих кормов. И как следствие не только снижение надоев и привесов, но даже гибель животных. Ситуацию на личный контроль взял Глава государства. Александр Лукашенко поручил до конца года уйти от архаичных методов и по всей стране построить современные траншеи. Как выполняется поручение Президента, смотрите в новом специальном проекте Агентства теленовостей сегодня после "Панорамы".

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