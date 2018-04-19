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А.Кобяков: Планируемые изменения не предполагают создания каких-то фильтров для интернет-контента
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19 Апреля 2018 17:04

А.Кобяков: Планируемые изменения не предполагают создания каких-то фильтров для интернет-контента

Планируемые изменения не предполагают создания каких-то фильтров для интернет-контента. Об этом премьер-министр Андрей Кобяков заявил на встрече с руководителями информагентств СНГ. Они собрались сегодня в Минске на заседание совета. Как отметил Андрей Кобяков, в случае распространения негативной информации СМИ можно сопоставить с оружием массового поражения, что только усиливает их влияние в мире.

  

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