А.Кобяков: Планируемые изменения не предполагают создания каких-то фильтров для интернет-контента

19 Апреля 2018 17:04

Планируемые изменения не предполагают создания каких-то фильтров для интернет-контента. Об этом премьер-министр Андрей Кобяков заявил на встрече с руководителями информагентств СНГ. Они собрались сегодня в Минске на заседание совета. Как отметил Андрей Кобяков, в случае распространения негативной информации СМИ можно сопоставить с оружием массового поражения, что только усиливает их влияние в мире.