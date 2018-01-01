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99 лет назад был опубликован Манифест о создании БССР
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1 Января 2018 15:16

99 лет назад был опубликован Манифест о создании БССР

Знаковая дата в истории белорусского государства. Ровно 99 лет назад был опубликован Манифест о создАнии Белорусской Советской Социалистической Республики. Уже через неделю правительство БССР переехало из Смоленска в Минск, который с этого времени стал столицей Беларуси.

Отправной же точкой процесса создания БССР послужил Первый Всебелорусский съезд, который состоялся в декабре 1917 года. Тогда все национальные политические и культурные силы единогласно приняли первый пункт постановления о самоопределении Беларуси.

  

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