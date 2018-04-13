85 % обитателей центра реабилитации в Мозырском районе перестают употреблять наркотики

12 Апреля 2018 21:24

Проблема наркомании остро стоит в нашем обществе последние годы. Несмотря на то, что ежедневно милиция рапортует о задержании наркоторговцев, дурман оставляет тяжелый отпечаток и разрушает жизнь многих молодых людей. Очень часто лечение бывает неэффективным, и это несмотря на то, что существуют десятки центров и методик. Сегодня мы расскажем о самом успешном белорусском проекте. 85 % обитателей центра реабилитации в Мозырском районе, которые полностью прошли курс лечения, перестают употреблять наркотики. Несмотря на ошеломляющую статистику, речь не идет о тысячах спасенных душ. Здесь ставят упор на качество реабилитации.

Владимир Королев побывал в уникальном для нашей страны центре и пообщался с ее обитателями и преподавателями.

Над их поведением можно смеяться или иронизировать. Но эти люди во время задержания в таком состоянии были за рулем машины. Что могло произойти в результате вождения в дурмане – не сложно догадаться. Ежегодно на дорогах страны происходят смертельные аварии с участием вот таких водителей. С того момента, когда они довели себя до такого состояния, их разум больше никому не принадлежит.

Как и почему они доводят себя до такого состояния, понять сложно. Каждый будущий наркоман, пробуя первый раз препарат, уверен: с ним такое точно не произойдет. Он примет небольшую дозу, от которой получит кайф. Но пройдет время, организм будет требовать все больше эйфории. За ее отсутствие в организме начнется ломка, преодолеть которую наркоман готов будет любым способом.

Это откровения бывших наркоманов, хотя многие говорят, что бывших не бывает. Эти люди уже несколько лет находятся в стадии ремиссии, то есть не употребляют наркотики. Некоторые из них обзавелись семьями и думают о будущем. То, что свет в конце туннеля все же существуют, знают не понаслышке.

Этот центр реабилитации в Мозырском районе существует уже 11 лет. Об его эффективности красочно говорит статистика. 85 % всех студентов (а именно так здесь называют постояльцев), ступают на путь исправления. Правда, добавляют, эта статистика касается лишь тех, кто прошел полный курс реабилитации.

Руководитель этого центра сам на протяжении 12-ти лет прочно сидел на игле. Поэтому лучше других знает, как помочь и преодолеть страшный недуг. Полный курс реабилитации – 15 месяцев, львиная доля этого времени - общение и поиск проблем в себе. Сюда могут попасть те, кто уже переборол ломку. В год на белую сторону жизни удается перетянуть порядка десятка человек.

С наркоманами, как с детьми – распорядок дня, регулярные занятия, обучение, трудотерапия. Каждый день, расписанный по часам, помогает находить другие ценности. Обитателей здесь вновь приобщают к социуму, показывают, что существуют цели, к которым нужно стремиться. И самое главное то, что для них они оказываются достижимы.